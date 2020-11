Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Isco, Erisken.. Une énorme opération de Zidane prend du plomb dans l’aile !

Publié le 26 novembre 2020 à 23h30 par D.M.

La presse italienne indiquait, il y a quelques jours, que le Real Madrid pourrait proposer Isco à l’Inter en échange de Christian Eriksen. Mais pour l'heure, aucune discussion n’aurait eu lieu entre les deux parties.

Arrivé en janvier dernier à l’Inter, Christian Eriksen pourrait bien quitter Milan. Le milieu de terrain ne fait pas partie des premiers choix d’Antonio Conte et pourrait prendre la porte de sortie lors du prochain mercato hivernal. Plusieurs clubs se seraient déjà manifestés à l’instar du PSG, du Bayern Munich ou encore du Real Madrid. Tuttosport indiquait que la formation entraînée par Zinédine Zidane pourrait procéder à un échange et inclure Isco dans l’opération. Mais pour l’heure, il n’y aurait rien de concret.

Aucun contact entre le Real Madrid et l'Inter au sujet d'Eriksen