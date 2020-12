Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle supplémentaire pour Leonardo avec Allegri ?

Publié le 11 décembre 2020 à 13h45 par La rédaction

Et si l'élimination prématurée de l'Inter en Ligue des Champions influait sur l'avenir du PSG ? Le futur d'Antonio Conte est plus que jamais incertain et Massimilano Allegri, pisté par Leonardo, resterait la priorité des nerazzurri.

La succession de Thomas Tuchel semble être un dossier sans fin. Si Leonardo ne parvient pas à mettre définitivement la main sur un entraîneur, le directeur sportif parisien enchaînerait les pistes, de Thiago Motta à Mauricio Pochettino. Encore plus récemment, l'idée de Simone Inzaghi serait de retour dans les plans de Leonardo. Toutefois, l'un des noms indémodables reste Massimiliano Allegri. Dans la short-list du PSG, le technicien italien garde le CV le plus impressionnant avec six titres en Serie A et deux finales de Ligue des Champions.

L'Inter à fond sur Allegri... pour cet été