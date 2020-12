Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvel objectif dans ce dossier chaud de Koeman ?

Publié le 11 décembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Priorité de Ronald Koeman, Eric Garcia aurait pu rejoindre le FC Barcelone cet été. Alors que le défenseur pourrait arriver lors des prochaines sessions de mercato, la direction pousserait pour simplement boucler le transfert.

La défense centrale ne convainc pas à Barcelone. Alors que les axiaux sont particulièrement touchés par les blessures ces temps-ci, les performances de la charnière centrale sont délicates, à l'image de Clément Lenglet et Ronald Araujo. Contre la Juventus (0-3), les deux hommes ont chacun concédé un penalty. L'arrivée d'un défenseur central, déjà souhaité de longue date pour Ronald Koeman, retourne donc de mode. Et la piste prioritaire de l'entraîneur néerlandais serait toujours Eric Garcia.

Eric Garcia dès janvier ?