Mercato - Barcelone : Koeman en grand danger pour cette priorité hivernale ?

Dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Eric Garcia est désormais devenu la priorité de Ronald Koeman pour le prochain mercato hivernal suite à la blessure de Gérard Piqué. Toutefois, le technicien néerlandais pourrait avoir du mal à concrétiser le dossier, alors qu'Arsenal s'intéresserait également à l'international espagnol.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal, l'avenir d'Eric Garcia ne semble toujours pas clair. En fin de contrat l'été prochain, le jeune défenseur central de 19 ans ne souhaite pas prolonger avec Manchester City, alors qu'il n'a joué que six rencontres cette saison. L'international espagnol a peu à peu perdu sa place suite aux recrutements de Nathan Aké et de Ruben Dias. Si Pep Guardiola veut le garder, Eric Garcia souhaiterait faire son retour dans son club formateur, le FC Barcelone. Un intérêt réciproque depuis plusieurs mois déjà, mais le club culé n'est pas parvenu à s'attacher les services du Cityzen cet été en raison des exigences financières fixées par les dirigeants de Manchester City. Si Ronald Koeman en ferait désormais sa priorité lors du prochain mercato hivernal en raison du nombre de blessés en défense au FC Barcelone, l'opération ne pourra pas se concrétiser si les Catalans n'enregistrent pas des départs. Une situation qui pourrait profiter à une vieille connaissance d'Eric Garcia : Mikel Arteta.

