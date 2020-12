Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau scénario élaboré pour l’avenir d’Eriksen ?

Publié le 10 décembre 2020 à 21h15 par T.M.

A l’approche du mercato hivernal, l’avenir de Christian Eriksen fait de plus en plus parler. Et du côté de l’Inter Milan, on pourrait imaginer un nouveau plan sur le sort qui sera réservé au Danois.

Entre Antonio Conte et Christian Eriksen, le courant ne passe vraiment pas. A l’Inter Milan, le Danois vit un véritable calvaire et face à son manque de temps de jeu, l’heure du départ pourrait sonner. En effet, à l’occasion du mois de janvier, le milieu de terrain pourrait profiter du mercato hivernal pour se relancer loin de la Lombardie. Et certains prétendants sont déjà à l’affût. Il est notamment question d’un gros intérêt du PSG pour Eriksen. Déjà intéressé cet été, Leonardo aurait l’intention de revenir à la charge. Toutefois, du côté de l’Inter, ce dossier pourrait bien avoir été chamboulé suite à l’élimination ce mercredi en Ligue des Champions.

Une seconde chance pour Eriksen ?