Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour Dybala !

Publié le 11 décembre 2020 à 1h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain peuvent d’ores et déjà écarter un adversaire de taille, dans la course à Paulo Dybala.

Le mois de janvier pourrait bien être celui de Paulo Dybala. Après une année plus qu’aboutie, le numéro 10 de la Juventus traverse une période très compliquée. Barré par la paire formée par Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata, il pourrait ainsi plier bagages. D’ailleurs, alors qu’une prolongation semblait bien engagée, les négociations auraient totalement été mises de côté. De quoi alerter Leonardo, qui a déjà tenté d’attirer Dybala au Paris Saint-Germain par le passé, mais également d’autres clubs. La presse italienne a en effet récemment évoqué un possible échange avec Paul Pogba, lui aussi en instance de départ à Manchester United.

« Dybala ? Nous n’avons jamais noué le moindre contact avec son agent »