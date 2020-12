Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour ce vieux dossier de Leonardo...

Publié le 10 décembre 2020 à 23h45 par A.C.

Pour remplacer un Thomas Tuchel en fin de contrat, Leonardo aurait l’intention de relancer la piste Simone Inzaghi.

Il est considéré comme l’un des techniciens les plus talentueux... et les plus sous-cotés ! Simone Inzaghi ne fait en effet pas parler de lui comme Massimiliano Allegri, Antonio Conte ou encore Carlo Ancelotti. Il est pourtant l'artisan de la renaissance de la Lazio, qu’il a rejointe en 2016 après y avoir été joueur. Il a révélé des joueurs comme Sergej Milinkovic-Savic, relancé d’autres comme Luis Alberto et fait de Ciro Immobile l’une des meilleures gâchettes européennes. Leonardo l’aurait remarqué déjà en février dernier, à en croire L’Équipe , souhaitant l’attirer au Paris Saint-Germain. La crise du COVID-19 est entretemps passée par là et Thomas Tuchel n’a finalement pas quitté son poste...

Inzaghi n’a pas encore décidé, mais...