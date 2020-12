Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable coup tenté par Koeman cet été ?

Publié le 10 décembre 2020 à 22h00 par A.C.

Arrivé au FC Barcelone los de l’intersaison, Ronald Koeman aurait bien aimé emmener quelques internationaux néerlandais dans ses valises...

Matthijs de Ligt est l’un des grands regrets du FC Barcelone. L’ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam semblait destiné à suivre Frankie De Jong jusqu’en Catalogne en 2019, mais il a finalement surpris tout le monde en choisissant la Juventus. D’ailleurs, Ronald Koeman a regretté ne pas pouvoir l’avoir sous ses ordres récemment, lors de la large défaite de son Barça face à la Juve (0-3). « Je le connais bien, il a déjà son expérience malgré son jeune âge. Il peut être le meilleur à son poste, en plus d'être une très bonne personne » a avoué Koeman. « Il est dans le monde du football pour s'améliorer chaque jour. C'est dommage qu'il soit à la Juve et non au Barça, bien que ce soit quelque chose qui s'est passé avant que je sois ici ».

Koeman a tenté d’attirer De Ligt au Barça cet été