Mercato - Barcelone : Koeman affiche un énorme regret pour De Ligt !

Publié le 8 décembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Ancien sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman a avoué qu'il aurait apprécié pouvoir compter sur Matthijs De Ligt au FC Barcelone, alors que le jeune défenseur néerlandais avait favorisé un départ vers la Juventus malgré l'intérêt des Blaugrana lors de l'été 2019.

Nommé à la tête du FC Barcelone cet été pour prendre la succession de Quique Setien suite à l'humiliation subie en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), Ronald Koeman a souhaité apporter sa propre touche au club culé, en réalisant un mercato fortement axé sur des recrues néerlandaises. Si l'ancien sélectionneur des Pays-Bas n'a pu se contenter que de l'arrivée de Sergino Dest, international américain d'origine néerlandaise, plusieurs autres noms ont été évoqués cet été. Parmi eux figuraient Georgino Wijnaldum et Memphis Depay, deux joueurs que Ronald Koeman a déjà eu sous ses ordres avec les Pays-Bas. Alors qu'il peut notamment compter sur Frenkie de Jong dans son effectif, le technicien néerlandais a avoué qu'il aurait apprécié pouvoir avoir un autre ancien prodige de l'Ajax Amsterdam sous ses ordres, en la personne de Matthijs de Ligt...

« C'est dommage qu'il soit à la Juve et non au Barça »