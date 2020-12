Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup dur pour le remplacement de Gerard Piqué !

Publié le 8 décembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, Antonio Rüdiger ne devrait pas rejoindre la Catalogne en raison des difficultés économiques du club.

Le FC Barcelone pourrait profiter du prochain mercato hivernal pour recruter un défenseur central. En effet, Gerard Piqué, blessé au genou droit, sera absent des terrains entre quatre et six mois. Ainsi, de nombreux médias ont indiqué que le club catalan allait renforcer sa défense en janvier prochain et plusieurs noms ont été cités. La presse espagnole a annoncé que le FC Barcelone aurait coché le nom d’Eric Garcia, qui voit son contrat avec Manchester City arriver à terme en fin de la saison. Mais les dirigeants blaugrana suivraient également la situation d’un autre joueur de Premier League.

Rüdiger ne devrait pas rejoindre le Barça cet hiver