Barcelone - Polémique : Koeman pousse un coup de gueule sur Ousmane Dembélé !

Publié le 7 décembre 2020 à 15h00 par A.D.

Alors qu'Ousmane Dembélé s'est une nouvelle fois blessé, Ronald Koeman a donné de ses nouvelles avant de pousser un énorme coup de gueule sur le calendrier.

Alors qu'il semblait avoir laissé derrière lui ses problèmes de blessure, Ousmane Dembélé est retombé dans ses travers. Une nouvelle qui fait le malheur de Ronald Koeman, déjà orphelin d'Ansu Fati, également blessé. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le coach du FC Barcelone n'a pas su cacher sa déception de voir Ousmane Dembélé rejoindre une nouvelle fois l'infirmerie. Surtout que, selon lui, le calendrier de cette saison aurait provoqué la rechute de son numéro 11.

«C'est regrettable de perdre un autre joueur sur blessure»