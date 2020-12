Foot - Barcelone

Barcelone : Koeman livre le secret de Dembélé...

Publié le 4 décembre 2020 à 22h30 par A.C.

Ronald Koeman, coach du FC Barcelone, semble persuadé que la carrière d’Ousmane Dembélé en Catalogne est enfin lancée.

L’année 2020 pourrait bien être celle de la renaissance d’Ousmane Dembélé. Très critiqué depuis son arrivée au FC Barcelone et handicapé par d’innombrables blessures, le Français semble enfin avoir trouvé sa place. D’ailleurs, ESPN a récemment annoncé que le Barça aurait entamé des négociations pour prolonger son contrat, qui se termine en 2022. L'artisan de cette renaissance a un nom. Ronald Koeman semble en effet avoir une grande confiance en Dembélé, à l’inverse de ses prédécesseurs.

« Tout joueur pour performer, doit être à son meilleur physiquement et il l'est »