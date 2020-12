Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L'énorme punchline de Koeman sur la situation de Griezmann !

Publié le 4 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Buteur mercredi soir, Antoine Griezmann semble enfin sortir de l'ombre au Barça. Ronald Koeman estime donc que son interview a tout changé.

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone durant l'été 2019, Antoine Griezmann est sous le feu des critiques et au cœur de nombreuses polémiques. Lassé de cette situation, le Champion du monde avait décidé de mettre les choses au clair dans une interview accordée à Jorge Valdano pour Movistar+ : « Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, si ce n'est avec Leo, c'est que je veux partir, que je partirai en janvier parce qu'ils vont me vendre... C'est se lever chaque matin et voir si quelque chose ne va pas. J'espère qu'après cette interview, tout se calmera un peu avec moi . » Et visiblement, cette interview a eu un effet positif.

« J’espère que Valdano viendra faire une interview toutes les semaines !»