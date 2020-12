Foot - Barcelone

Barcelone : Messi reçoit un message fort après son hommage à Maradona !

Publié le 1 décembre 2020 à 0h30 par D.M.

Capitaine des Newell’s Old Boys et ancien coéquipier de Lionel Messi, Maxi Rodriguez est revenu sur l’hommage de la Pulga lors du match face à Osasuna ce samedi.

Considéré comme l’un de plus grands joueurs de tous les temps, Diego Maradona nous a quittés le 25 novembre dernier à l’âge de 60 ans des suites d’une crise cardiaque. Aussitôt après l’annonce de son décès, de nombreux footballeurs ont fait part de leur tristesse à l’instar de Lionel Messi. Le joueur du FC Barcelone a une nouvelle fois rendu hommage au Pibe de Oro ce dimanche lors de la rencontre face à Osasuna. Buteur, La Pulga a retiré son maillot blaugrana pour laisser apparaître celui de Newell’s Old Boys, ancien club de Maradona.

« Leo m'a dit qu'il l'avait fait parce qu'il le sentait »