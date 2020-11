Foot - Barcelone

Barcelone : Griezmann salue l’hommage de Messi à Maradona !

Publié le 30 novembre 2020 à 0h30 par B.C.

Heureux après le succès du Barça contre Osasuna, Antoine Griezmann est revenu sur l’hommage rendu par Lionel Messi à Diego Maradona.

Alors que le FC Barcelone réalise un début de saison contrasté, les hommes de Ronald Koeman se sont bien repris ce dimanche en l’emportant facilement contre Osasuna (4-0). Une rencontre dans laquelle s’est illustré Antoine Griezmann, auteur d’un magnifique but sur une reprise de volée et d’une passe décisive pour Philippe Coutinho. De son côté, Lionel Messi s’est également fait remarquer par un but suivi d’un hommage à Diego Maradona. L’attaquant argentin a enlevé son maillot du Barça pour dévoiler celui des Newell’s, floqué du numéro 10 de l’ancien joueur décédé mercredi. À l'issue de la rencontre, Antoine Griezmann s’est montré satisfait de la prestation de son équipe et a évoqué l’émouvant hommage de son coéquipier.

« Nous ne savions pas ce que Messi avait préparé pour rendre hommage à Maradona »