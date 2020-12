Foot - Barcelone

Barcelone : Nike, Adidas… Messi au coeur d’un conflit surréaliste après son hommage à Maradona ?

Publié le 30 novembre 2020 à 22h30 par B.C.

Buteur face à Osasuna (4-0) ce dimanche, Lionel Messi en a profité pour rendre hommage à Diego Maradona en célébrant avec un maillot des Newell’s sur le dos. Un geste fort qui ne ravirait toutefois pas tout le monde…

Quatre jours après le décès de Diego Maradona, Lionel Messi retrouvait les terrains avec le FC Barcelone. Le club culé s’est imposé facilement face à Osasuna, notamment grâce à un but de son Argentin. Ce dernier en a alors profité pour rendre hommage à l’idole de son pays en célébrant avec un maillot des Newell’s sur le dos, floqué du numéro 10 de Maradona. Tout un symbole puisque le Pibe de Oro avait achevé sa carrière dans le club où Lionel Messi a démarré le football, mais ce geste pourrait avoir des répercussions bien malheureuses…

L’hommage de Messi ravive le conflit entre Nike et Adidas