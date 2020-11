Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Une grosse amende pour l’hommage de Messi à Maradona ?

Publié le 30 novembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Dernier buteur de la large victoire du FC Barcelone contre Osasuna, Lionel Messi a rendu hommage à Diego Maradona. Une célébration avec le maillot de Newell's Old Boy qui pourrait toutefois coûter cher aux blaugrana.

Diego Maradona est devenu éternel mercredi. Victime d'une crise cardiaque à 60 ans, le gamin en or nous a quitté. L'annonce de son décès a ému le monde entier, bien au-delà des terrains du sport. Les hommages se sont multipliés pour préserver la mémoire de celui qui était et est toujours considéré comme le footballeur le plus inspirant de son époque. Mais le personnage Diego Armando Maradona dépassait de loin le cadre du simple joueur, El Diez a redonné de l'espoir à tout le peuple argentin en pleine guerre des Malouines et à tous les travailleurs, lui qui a grandi à Villa Fiorito, une banlieue pauvre de Buenos Aires. Particulièrement touché par la mort de son compatriote, Lionel Messi a célébré son dernier but en rendant hommage à son ancien sélectionneur.

3000€ d'amende pour le FC Barcelone