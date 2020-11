Foot - Barcelone

Barcelone : Cristiano Ronaldo, retraite… Cette incroyable sortie sur Lionel Messi

Publié le 26 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Passé par le FC Barcelone pendant 6 mois, Kevin-Prince Boateng a gardé des souvenirs incroyables de Lionel Messi, au point même d’envisager de prendre sa retraite.

Pour beaucoup, jouer avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est une immense chance. Un privilège qu’a eu Kevin-Prince Boateng. Aujourd’hui à Monza, le Ghanéen a joué pendant 6 mois avec le FC Barcelone en 2019. Prêté par Sassuolo, il était ainsi venu renforcer le secteur offensif du club catalan. Boateng a donc côtoyé Messi au quotidien, évoluant avec lui en matchs et l’entraînement. De quoi impressionner le natif de Berlin, lui qui était initialement un pro Cristiano Ronaldo.

« M’entraîner avec Messi m’a laissé sans voix »