Barcelone - Malaise : La grande annonce d’Antoine Griezmann sur sa situation au Barça !

Publié le 30 novembre 2020 à 12h00 par T.M.

Buteur ce dimanche contre Osasuna, Antoine Griezmann a enfin livré une prestation aboutie avec le FC Barcelone. Les conséquences de sa dernière interview coeur ouvert pour les médias espagnols ?

Le vrai Antoine Griezmann est-il enfin arrivé au FC Barcelone ? Ce dimanche, le Français a rendu une très belle copie lors de la victoire des Blaugrana contre Osasuna (4-0). Passeur décisif pour Philippe Coutinho, le joueur du Barça s’est également distingué en marquant un incroyable but d’une reprise de volée surpuissante. Enfin, Griezmann a affiché le visage que tout le monde voulait voir depuis son arrivée en 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid. Et hasard ou coïncidence, cette belle prestation d’Antoine Griezmann intervient quelques jours seulement après sa grosse interview en Espagne, durant laquelle il a souhaité mettre enfin les choses au point concernant ses difficultés en Catalogne.

Libéré, délivré ?