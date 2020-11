Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Sétien prêt à attaquer le Barça ?

Publié le 29 novembre 2020 à 23h30 par A.C.

Quique Sétien, démis de ses fonctions en aout dernier, ne semble pas avoir tourné la page FC Barcelone.

On n’a pas fini de parler de Quique Sétien. Après avoir créé la polémique pour ses propos sur Lionel Messi, l’ancien entraineur du FC Barcelone devrait une nouvelle fois être au centre des débats en Catalogne. Écarté en aout dernier, Sétien n’aurait en effet pas toujours trouvé d’accord avec le Barça, alors que son contrat le lie au club jusqu’en juin 2022. Pourtant, son ancien adjoint a tout récemment annoncé avoir trouvé un terrain d’entente avec le Barça, pour sa part. « Nous avons pu résoudre la relation contractuelle qui, de manière incompréhensible, nous liait encore au FC Barcelone. Ce n'est pas l'accord qui nous correspondait, mais c'est ce que nous avons accepté pour en finir avec la dégradation que nous subissions et penser à l'avenir » a écrit Edu Aguirre, sur son compte Twitter. « C'est avec une grande tristesse que je dis au revoir, mais avec l'espoir que les choses peuvent changer et que le FC Barcelone peut de nouveau être ce club et cette équipe qui, pendant de nombreuses années, nous a fait apprécier le football comme personne d'autre ! Allez le Barça ».

Sétien souhaiterait trainer le Barça devant les tribunaux