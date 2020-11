Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Célébration, critique… La réponse d’Antoine Griezmann à ce journaliste !

Publié le 30 novembre 2020 à 9h30 par T.M.

Auteur d’un but exceptionnel ce dimanche contre Osasuna, Antoine Griezmann a par la suite répondu aux critiques de Frédéric Hermel concernant sa célébration.

Ce dimanche, le FC Barcelone s’est amusé contre Osasuna, s’imposant largement (4-0) grâce à des buts de Martin Braithwaite, Philippe Coutinho, Lionel Messi et Antoine Griezmann. Le Français a d’ailleurs inscrit un but incroyable d’une reprise de volée imparable. Une réalisation qu’il a d’ailleurs célébrée en dansant. Mais cette joie n’a pas été au goût de tout le monde. Alors que Toni Kroos avait déjà taclé Griezmann pour ses célébrations, cette fois, c’est Frédéric Hermel, journaliste pour RMC , qui s’en est pris à l’attaquant du Barça sur Twitter : « Le but de Griezmann est aussi beau que sa célébration ridicule ».

« Ma fille voulait me voir danser »

Forcément, la réponse d’Antoine Griezmann ne s’est pas faite attendre. Critiqué, l’attaquant du FC Barcelone s’est alors expliqué et a répondu à Frédéric Hermel. « Oh Fredo, ma fille voulait me voir danser. C’était pas pour toi, sorry », a posté Griezmann sur les réseaux sociaux.