Barcelone - Malaise : L'étonnante sortie de Koeman sur Griezmann !

Publié le 3 décembre 2020 à 8h30 par A.C.

Ronald Koeman, coach du FC Barcelone, a été interrogé sur le changement récent d’Antoine Griezmann.

Que se passe-t-il avec Antoine Griezmann ? Depuis son interview accordée à Movistar+ avec Jorge Valdano, le Français ne semble plus être la même personne au FC Barcelone. Libéré d’un certain poids et des critiques à son encontre, toujours concernant sa relation avec Lionel Messi, il réalise d’excellentes choses sur le terrain. Cela a été le cas ce mercredi, à l’occasion de l’avant-dernière journée de la phase de poules de Ligue des Champions face à Ferencváros (0-3), où Griezmann a marqué un but et livré une prestation plus qu’aboutie.

« J’espère que Valdano viendra faire une interview toutes les semaines ! »