Foot - Barcelone

Barcelone : Koeman explique sa décision forte avec Messi !

Publié le 1 décembre 2020 à 22h00 par A.D.

Comme face au Dynamo Kiev, Ronald Koeman a décidé de se passer des services de Lionel Messi pour le déplacement à Ferencvaros. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, le coach du Barça a expliqué ce choix.

Ronald Koeman tient à ménager Lionel Messi. Lors du déplacement à Kiev pour affronter le Dynamo, le coach du FC Barcelone a décidé de ne pas convoquer son capitaine et numéro 10. Comme l'avait lui-même expliqué Ronald Koeman, il souhaitait reposer sa star. « Pourquoi Lionel Messi n’est pas dans le groupe ? Nous avons décidé de ne pas convoquer Leo (Messi) et Frenkie (de Jong) parce que nous avons de la marge en Ligue des Champions avec 9 points et ils ont besoin de faire une pause. Si Lionel Messi n’est pas à 100% ? Nous avons estimé que c’était le bon moment pour offrir du repos à Leo et Frenkie. Ils ont presque joué toutes les minutes avec nous et viennent de jouer avec leur équipe nationale. Et (Lionel) Messi vient d’Amérique du Sud. Parfois, il faut protéger ses joueurs » , avait-il expliqué en conférence de presse. Pour affronter Ferencvaros ce mercredi soir à Budapest, Ronald Koeman a choisi une nouvelle fois de se passer de Lionel Messi.

«Il y a deux moments où Leo peut se reposer, à Kiev et demain»