Mercato - PSG : Leonardo relance une piste pour remplacer Tuchel !

Publié le 10 décembre 2020 à 16h45 par A.M.

Alors que le contrat de Thomas Tuchel prend fin en juin prochain, Leonardo multiplie les pistes pour remplacer l'Allemand et n'oublierait pas le nom de Simone Inzaghi, dont le bail termine également à l'issue de la saison.

L'avenir de Thomas Tuchel sera l'un des dossiers chauds dans les prochaines semaines du côté du PSG. Et pour cause, le contrat de l'Allemand prend fin en juin prochain, et bien que les résultats du club de la capitale se soient nettement améliorés, l'avenir de l'entraîneur parisien ne passe plus par la capitale. Une prolongation semble impensable d'autant plus que Thomas Tuchel semble bien décidé à aller voir ailleurs, lassé par les critiques malgré son parcours européen la saison dernière. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund est d'ailleurs déjà en contact avec des clubs étrangers. Selon Bild , Manchester United ferait partie de ces formations.

Le PSG toujours à l'affût pour Inzaghi ?