Mercato - Real Madrid : Une décision retentissante prise pour l’avenir de Pogba ?

Publié le 10 décembre 2020 à 15h00 par B.C.

En annonçant que l’heure était venue pour Paul Pogba de quitter Manchester United, Mino Raiola a placé son joueur dans une situation compliquée du côté d’Old Trafford. En effet, les Red Devils n’auraient pas digéré cette sortie et souhaiteraient aujourd’hui se séparer du milieu de terrain français.

Mino Raiola n’a pas manié la langue de bois au moment d’évoquer la situation de Paul Pogba à Manchester United. Dans un entretien accordé à Tuttosport , le célèbre agent a fait savoir que son client ne comptait pas rester chez les Red Devils malgré son contrat courant jusqu’en juin 2022. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato », a confié Raiola. Plusieurs clubs devraient donc se positionner dans les prochains mois pour Paul Pogba, à l’instar du Real Madrid, de la Juventus ou encore du PSG. Mais alors que le départ du champion du monde tricolore était évoqué pour l’été prochain, Manchester United pourrait en décider autrement.

Manchester United veut vendre Pogba… dès cet hiver !