Mercato - PSG : Deux grandes stars pourraient bientôt débarquer !

Publié le 10 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Depuis plusieurs jours, les spéculations se font de plus en plus nombreuses autour de l’avenir très incertain de Lionel Messi et Paul Pogba. Deux joueurs qui pourraient d’ailleurs atterrir ensemble au PSG en fin de saison…

Et si le PSG réservait un mercato estival 2021 de légende ? La semaine passée, interrogé au micro d’ESPN, Neymar avait allumé une énorme mèche en affichant son envie de retrouver Lionel Messi la saison prochaine : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus (…) Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », a indiqué Neymar. Cela tombe bien, Messi arrivera au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, et tant qu’il n’a pas prolongé, l’espoir reste très clairement permis pour le PSG qui est l’une des rares clubs à être en mesure de pouvoir le recruter. Mais ce n’est pas le seul dossier en cours…

Un tiercé Pogba-Messi au PSG ?