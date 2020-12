Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante d'Al-Khelaïfi sur le mercato d'hiver !

Publié le 10 décembre 2020 à 8h45 par D.M.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que le PSG pourrait ne recruter aucun joueur en janvier prochain.

Leonardo a du pain sur la planche et a plusieurs dossiers sensibles à gérer. Le directeur sportif du PSG aurait comme priorité de trouver un accord avec Kylian Mbappé afin qu'il signe un nouveau contrat avec le club de la capitale. Leonardo aurait également entamé des négociations avec Neymar, pour qu'il prolonge son aventure au sein de la formation parisienne. Nasser Al-Khelaïfi a, d'ailleurs, fait le point sur ces deux dossiers ce mercredi : « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant (...) Les deux veulent rester avec nous ». Mais ce n’est pas tout puisque le directeur sportif du PSG doit également se pencher sur le prochain mercato hivernal. .

« On n’a pas besoin de recruter, on est bien »