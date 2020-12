Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante d'Al-Khelaïfi sur l'avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 9 décembre 2020 à 21h15 par A.M. mis à jour le 9 décembre 2020 à 21h17

Après la belle victoire du PSG contre l'Istanbul Basaksehir (5-1), Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour faire le point sur les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé.

Dans les prochaines semaines, le PSG va devoir gérer ses deux dossiers brûlants, à savoir les prolongations des contrats de Kylian Mbappé et Neymar qui prennent fin en juin 2022. Ces derniers jours, l'optimisme semblait être revenu dans ces deux feuilletons, surtout pour le Champion du monde, le Brésilien étant plus proche de prolonger. « La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours », confiait ainsi Leonardo concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Et Nasser Al-Khelaïfi confirme la tendance.

«Les deux veulent rester avec nous»