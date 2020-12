Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pourrait offrir deux joueurs à Koeman !

Publié le 9 décembre 2020 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 9 décembre 2020 à 19h32

En proie à de sérieuses difficultés économiques en partie dues au Covid-19, le FC Barcelone pourrait néanmoins permettre à Ronald Koeman de compter à terme sur des demandes du Néerlandais et qui plus est, à moindre coût.

Dès son arrivée au FC Barcelone, le 19 août dernier, Ronald Koeman comptait enclenchait une révolution en travaillant de concert avec le désormais ex-président Josep Maria Bartomeu. Et cela n'a pas traîné, en attestent les départs d'Arturo Vidal, de Luis Suarez, d'Ivan Rakitic ou encore de Nelson Semedo. Au rayon des arrivées, seul Sergino Dest a déposé ses valises au Camp Nou alors que des profils tels que Memphis Depay, Georginio Wijnaldum ainsi qu'Eric Garcia auraient été réclamés par le nouvel entraîneur du FC Barcelone, et ce, dès son arrivée. En raison des problèmes économiques du Barça , aucun de ces trois internationaux n'a été recruté. Mais selon les dernières nouvelles dans ces dossiers respectifs, cela ne pourrait être que partie remsie pour le FC Barceone.

Tout serait déjà ficelé pour Eric Garcia...

Formé au FC Barcelone, Eric Garcia est allé signer son premier contrat professionel à Manchester City afin en partie de pouvoir parfaire sa formation sous la houlette de Pep Guardiola. Sous contrat jusqu'en juin prochain chez les Skyblues , le défenseur central espagnol ne prolongera pas comme Guardiola l'assurait déjà cet été. La raison ? Son désir de revenir au FC Barcelone. Et il serait déjà un joueur du Barça , si l'ancien président Josep Maria Bartomeu ne se serait pas montré trop gourmand au niveau des négociations lors du deadline day du dernier mercato comme The Times le soulignait récemment. Sur le plateau du Here We Go Podcast , Fabrizio Romano confirmé la tendance en affirmant qu'un accord total aurait été trouvé entre le clan Garcia et le FC Barcelone. Au Barça , on serait convaincu qu'il deviendrait un joueur blaugrana soit en janvier grâce à un transfert négocié soit en juillet, moment où il sera libre de tout contrat. Le défenseur de Manchester City ne devrait pas être l'unique bonne nouvelle.

... en attendant Georginio Wijnaldum ?