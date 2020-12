Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dos au mur, Zidane jouerait son ultime joker !

Publié le 9 décembre 2020 à 19h00 par Th.B.

Ce mercredi soir, le Real Madrid joue sa survie face au Borussia Monchengladbach en Ligue des champions. Et une déconvenue du club merengue pourrait avoir de sérieuses répercussions sur l'avenir de Zinedine Zidane à la Casa Blanca.

Et si Zinedine Zidane vivait ses derniers instants au Real Madrid ? Parti la tête haute de son propre chef en 2018 après une troisième Ligue des champions remportée avec son groupe, l'entraîneur du Real Madrid a accepté de reprendre les rênes de l'effectif en mars 2019, mais n'a pas connu le même succès depuis. Hormis une Liga raflée lors des ultimes journées la saison pasée après l'écroulement du FC Barcelone, Zidane est loin de faire l'unanimité et le début de saison poussif du Real Madrid n'arrange pas les choses. Régulièrement placé sous la sellette à en croire divers médias, le techncien du Real Madrid se trouverait dos au mur ce mercredi à l'approche de la réception du Borussia Monchengladbach pour l'ultime journée de la phase de poules de la Ligue des champions. 3ème au classement, le Real Madrid reçoit le leader dans un match couperet.

Un départ inéluctable en cas d'élimination ?