Mercato - Real Madrid : Simeone envoie un message fort à Zidane !

Publié le 9 décembre 2020 à 7h00 par A.D.

Alors que son avenir se jouerait face au Borussia Mönchengladbach, Zinedine Zidane pourrait être remercié par la direction du Real Madrid. Présent en conférence presse ce mardi soir, Diego Simeone, coach de l'Atlético, a évoqué la situation de son homologue madrilène.

Partira, ne partira pas ? Le poste de Zinedine Zidane au Real Madrid ne tiendrait qu'à un fil. Alors qu'il a enchainé les mauvais résultats ces dernières semaines, le coach français pourrait être poussé vers la sortie par sa direction après la confrontation face au Borussia Mönchengladbach. En effet, Zinedine Zidane et le Real Madrid pourraient être éliminé de la Ligue des Champions en cas de faux pas ce mercredi pour la sixième et dernière journée de la phase de groupe. Et si la Maison-Blanche venait à ne pas participer aux huitièmes de finale de C1, Florentino Pérez devrait immédiatement se séparer de Zinedine Zidane.

«Je ne pense pas aux choses qui ne sont pas faites pour le moment»