Mercato - PSG : Ce moyen parfait pour pouvoir garder Kylian Mbappé…

Publié le 9 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé tarde toujours plus à prolonger son contrat avec le PSG, Antero Henrique suggère de confier le capitanat à l’attaquant français pour le responsabiliser.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devra bientôt prendre une décision capitale pour la suite de sa carrière : prolonger son contrat, ou bien être transféré l’été prochain vers une grosse écurie étrangère. Selon les dernières tendances, Mbappé devrait avant tout privilégier l’aspect sportif pour faire son choix, lui qui dispose de nombreux courtisans à travers l’Europe (Real Madrid, Juventus, Manchester City…). Mais Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG, a sa petite idée pour convaincre Mbappé.

« Il doit être capitaine »