Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane se prononce sur son avenir très incertain !

Publié le 8 décembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que sa place sur le banc du Real Madrid semble plus menacée que jamais, Zinédine Zidane s'apprête à disputer un match décisif pour son avenir contre le Borussia Mönchengladbach. L'entraîneur français s'est exprimé sur ce risque qui l'entoure.

Zinédine Zidane pourrait vivre ses dernières heures comme entraîneur du Real Madrid. Après un début saison loin des espérances, les Merengue pointent à six points de l'Atletico Madrid en Liga, malgré un match en plus. En Ligue des Champions, la situation est guère mieux avec une finale qui attend les hommes de Zinédine Zidane mercredi contre le Borussia Mönchengladbach. Une élimination dès les poules de la Ligue des Champions serait un tremblement de terre au Real Madrid, et Zinédine Zidane ne devrait pas survivre à un tel résultat.

« Je ne pense pas à un éventuel licenciement »