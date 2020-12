Foot - Mercato

Mercato : Le retour de Laurent Blanc ne serait pas pour maintenant !

Publié le 9 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Cela fait depuis 2016 et son départ du PSG que Laurent Blanc attend de retrouver un club. Une attente qui risque encore de durer.

Annoncé un peu partout ces dernières années, Laurent Blanc n’a toutefois jamais retrouvé de club depuis qu’il a été remercié du PSG en 2016. D’ailleurs, dernièrement, le Cévenol se montrait inquiet sur son avenir, expliquant : « Est-ce que j’ai toujours envie d’entraîner ? Oui. Ça n’a pas changé, mais plus le temps passe moins j’y crois ». Toutefois, une opportunité semblait dernièrement se présenter pour Blanc et l’intérêt du FC Nantes et de Waldemar Kita pour venir assurer la succession de Christian Gourcuff.

Le refus de Blanc