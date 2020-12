Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Les raisons du refus de Laurent Blanc dévoilées !

Publié le 8 décembre 2020 à 16h30 par T.M.

Christian Gourcuff ne serait donc plus l’entraîneur du FC Nantes. Alors que Patrick Collot assurera l’intérim chez les Canaris, il ne devrait pas être remplacé par Laurent Blanc. Ciblé par Waldemar Kita pour venir s’asseoir sur le banc de La Beaujoire, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France aurait décliné la proposition.

Ce week-end, le FC Nantes s’est lourdement incliné sur sa pelouse face à Strasbourg (0-4). Alors que les Canaris pointent actuellement à la 14ème place en Ligue 1, Christian Gourcuff n’aurait pas survécu à cette nouvelle défaite. En effet, ce mardi, l’entraîneur de 65 ans aurait été remercié par Waldemar Kita. Selon les différents médias, c’est Patrick Collot qui va assurer l’intérim au FC Nantes dans les prochaines semaines, en attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Mais qui pourrait-il être ? Ces dernières heures, de nombreux noms ont circulé à l’instar de Patrick Vieira, tout juste remercié par l’OGC Nice, Sabri Lamouchi ou encore Laurent Blanc, qui attend de reprendre un club son départ du PSG en 2016. D’ailleurs, ce mardi, L’Equipe a expliqué que le Cévenol était la priorité numéro 1 de Waldemar Kita pour venir entraîneur le FC Nantes. Toutefois, le patron des Canaris aurait vite été refroidi pour Laurent Blanc.

Le FC Nantes miné de l’intérieur ?