Mercato - PSG : Pauleta valide une recrue estivale de Leonardo !

Publié le 8 décembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Alors que Leonardo est allé chercher Danilo Pereira en fin de mercato, le joueur portugais est aligné entre la défense centrale et le milieu. L'ancien de Porto a d'ailleurs reçu le soutien d'une légende du PSG avec Pedro Miguel Pauleta.

Adepte des coups de dernières minutes, Leonardo a offert Danilo Pereira au PSG juste avant la deadline du dernier mercato. Le milieu portugais est arrivé en même temps que Rafinha, alors qu'aucun défenseur central n'est venu renforcer l'effectif de Thomas Tuchel, malgré le départ libre de Thiago Silva. Pour envoyer un message à son directeur sportif et pallier ce manque, le technicien allemand a repositionné le joueur de 29 ans dans l'axe de la défense. Danilo Pereira s'est ainsi retrouvé dépassé et impliqué dans la confrontation entre Leonardo et Thomas Tuchel.

« Danilo Pereira est un joueur d'équipe, il fait de bonnes choses à Paris »