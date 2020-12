Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La seule option pour un trio Messi-Mbappe-Neymar

Publié le 8 décembre 2020 à 20h15 par La rédaction

Comment le PSG pourrait parvenir à constituer la plus grand ligne d’attaque au monde ? Réponse.

Avec les déclarations chocs de Neymar visant à amener Lionel Messi à ses côtés au Parc des Princes, l’hypothèse d’un trio magique Messi-Mbappe-Neymar est soulevée, sachant que Mbappe pourrait fatalement réfléchir à rester si jamais Messi s’engageait avec le PSG. Compte tenu de l’existence du fair-play financier, la constitution de ce qui serait la plus gros ligne d’attaque au monde apparaît impossible.

Prolonger Mbappe un an…

Sur la durée, cela apparaît comme une évidence. En revanche, le PSG pourrait avoir une carte à jouer pour aligner ce trio magique une saison, en trouvant un accord tripartite avec le Real et Mbappe pour une prolongation d’un an de l’attaquant français et la garantie d’un transfert au Real à un tarif acceptable pour Madrid en juin 2022. Le Real aurait alors la garantie de débourser un montant modéré pour Mbappe et l’attaquant français pourrait vivre l’expérience du trio magique sur un an avant de s’engager avec le Real. Si le PSG doit avoir une seule petite chance de constituer ce trio, elle se trouve là.