Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur la situation de Tuchel !

Publié le 9 décembre 2020 à 17h15 par La rédaction

Alors que le PSG est assuré de sortir des poules de la Ligue des Champions, le club de la capitale doit encore glaner la première place de son groupe. Une compétition qui aurait pu modifier considérablement l'avenir de Thomas Tuchel.

La dernière finale de Ligue des Champions a longtemps semblé loin pour le PSG. Après un résultat historique la saison dernière, les hommes de Thomas Tuchel ont plutôt mal démarré leur campagne avec un revers d'entrée contre Manchester United. Une nouvelle défaite contre le RB Leipzig lors de la troisième journée a encore plus placé Paris dans la tourmente. Entre le risque de l'élimination dès les poules qui planait sur les champions de France et un début de championnat moins dominateur qu'à l’accoutumée, Thomas Tuchel était loin d'être en odeur de sainteté. Sa place sur le banc parisien vacillait.

Thomas Tuchel, tout proche du licenciement