Mercato - PSG : Tuchel, Leonardo... Un retour en arrière est-il possible ?

Publié le 8 décembre 2020 à 13h30 par A.C.

Critiqué depuis le début de la saison et en froid avec les dirigeants, Thomas Tuchel devrait vivre ses derniers mois au Paris Saint-Germain.

Certains diront que la belle histoire est terminée un soir de huitième de finale de Ligue des Champions, face à Manchester United. D’ailleurs, un départ précipité avait été évoqué à l’époque. Thomas Tuchel est pourtant toujours au Paris Saint-Germain, même s’il est plus critiqué que jamais. Le dernier mercato a laissé des traces. Tuchel avait en effet publiquement critiqué le recrutement opéré par le PSG et plus précisément par Leonardo, ce qui n’avait pas du tout plu en interne. Une sorte de guerre intestine a ainsi débuté, avec Tuchel qui n’a pas hésité à envoyer plusieurs signaux forts à sa direction, avec ses choix sur Danilo Pereira. Ces dernières semaines un départ de Tuchel a été pressenti, surtout avec la possible élimination en phase de poules de la Ligue des Champions. La situation semble toutefois avoir quelque peu changé selon L’Équipe . Ce mardi, le quotidien nous apprend en effet que les relations entre Tuchel et les dirigeants du PSG se seraient apaisées...

Avec Leonardo il y aurait du mieux...

D'après les informations de L’Équipe , le déclic viendrait de la récente victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester United (1-3). Comme un signe du destin. Le quotidien évoque un réchauffement et un rapprochement entre Thomas Tuchel et Leonardo, en marge de cette rencontre de Ligue des Champions. Les deux hommes auraient été aperçus côte à côte au Camp des Loges, plus souvent qu’à l’habitude. Cette opération d’apaisement aurait été apparemment menée par Nasser Al-Khelaïfi lui-même qui, toujours à en croire L’Équipe , aurait tout fait pour que Tuchel et Leonardo se rapprochent.

