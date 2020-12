Foot - PSG

PSG - Clash : Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour Tuchel et Leonardo !

Publié le 8 décembre 2020 à 12h15 par A.C.

Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, aurait joué un rôle important dans la relation entre Thomas Tuchel et Leonardo.

Depuis son retour lors de l’été 2019, Leonardo n’a jamais été un grand fan de Thomas Tuchel. Il est en effet de notoriété publique que le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’aime pas travailler avec des personnes qu’il n’a pas lui-même choisie. Ainsi, nous vous révélions ne décembre dernier des premiers contacts avec Massimiliano Allegri. De l’autre côté, la relation entre Leonardo et Tuchel n’a cessé de se dégrader et, après la fin du dernier mercato et les échanges qui en ont découlé, l’avenir de l’Allemand semblait s'écrire loin du PSG...

Al-Khelaïfi a recollé les morceaux entre Tuchel et Leonardo