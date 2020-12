Foot - PSG

PSG : Paolo Maldini déclare sa flamme à Leonardo !

Publié le 8 décembre 2020 à 9h48 par La rédaction

Aux côtés de Leonardo pendant une saison au Milan, Paolo Maldini a été formé par le dirigeant brésilien avant de prendre sa place. L'ancien défenseur italien revient sur cet épisode de sa carrière.