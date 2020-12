Foot - PSG

PSG - Clash : Du nouveau dans la relation entre Tuchel et Leonardo !

Publié le 8 décembre 2020 à 11h15 par A.C.

Souvent opposés ces derniers mois, Thomas Tuchel et Leonardo pourraient bien mettre leurs différends de côté au sein du PSG.

En fin de contrat, Thomas Tuchel pourrait vivre sa dernière saison au Paris Saint-Germain. L'Allemand a tout récemment annoncé ne pas avoir parlé d’une prolongation avec le PSG et son avenir pourrait bien s’écrire en Premier League. Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport que le coach du PSG a la cote en Angleterre. Des informations confirmées par Bild , qui est allé plus loin en évoquant clairement la piste Manchester United pour Tuchel. Il faut dire que de l’autre côté, Leonardo ne semble pas vraiment vouloir le retenir. Les deux hommes se sont en effet affrontés sur plusieurs dossiers ces derniers mois et, en décembre dernier, nous vous annoncions déjà des premiers contacts entre le PSG et Massimiliano Allegri.

Ça irait mieux entre Tuchel et Leonardo