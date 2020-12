Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pochettino, Raul… Zidane sera-t-il vraiment viré ?

Publié le 9 décembre 2020 à 13h30 par T.M.

Opposé au Borussia Mönchengladbach ce mercredi, le Real Madrid joue gros à la fois en Ligue des Champions, mais aussi pour l’avenir de Zinedine Zidane. Alors qu’un licenciement pourrait intervenir pour le Français, Florentino Pérez pourrait finalement en décidé autrement, comme cela a déjà pu être le cas.

La semaine dernière, le Real Madrid s’est incliné face à Donetsk. Un résultat qui a placé les Merengue dans une position délicate en Ligue des Champions puisqu’ils pourraient ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale. Une terrible contre-performance qui a également mis Zinedine Zidane sur un siège éjectable. En effet, depuis le début de la saison, l’entraîneur français est au centre des critiques et s’il avait réussi à sauver sa tête en l’emportant contre le FC Barcelone il y a quelques semaines, cette fois, cela pourrait être plus compliqué. Ce mercredi, pour le Real Madrid et Zizou, la victoire sera donc obligatoire face au Borussia Mönchengladbach. Un résultat négatif et le feuilleton Zidane devrait enflammer la presse espagnole. A moins qu’il n’ait en réalité rien à craindre et que Florentino Pérez décide de l’épargner en plein milieu de cette hypothétique tempête.

Déjà sauvé et encore épargné ?