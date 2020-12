Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point claire du Barça sur cette piste hivernale !

Publié le 9 décembre 2020 à 10h30 par T.M.

Depuis plusieurs jours, le nom d’Antonio Rüdiger est associé au FC Barcelone pour venir résoudre les problèmes en défense centrale. De quoi faire réagir le club catalan.

Ce mardi, le FC Barcelone a pris l’eau. Et ce n’est pas la charnière centrale Lenglet-Araujo qui a empêché le naufrage au contraire. En effet, le Français et l’Uruguayen ont été à l’origine des deux penaltys marqués par Cristiano Ronaldo. Plus que jamais, la défense centrale est en souffrance, elle qui est déjà privée de Gerard Piqué. Même si Samuel Umtiti a fait son grand retour ce mardi, il va falloir trouver une solution et elle pourrait intervenir à l’occasion du mercato hivernal de janvier. Un renfort pourrait ainsi débarquer au Barça et offrir une nouvelle arme à Ronald Koeman. Dans cette situation, un nom revient notamment avec insistance ces derniers jours : Antonio Rüdiger.

Rüdiger au Barça ?