Mercato - Barcelone : Un transfert surprise à prévoir pour… Frenkie De Jong ?

En grosse difficulté financière, le FC Barcelone doit vendre pour faire rentrer de l’argent dans la caisse. Un besoin qui pourrait même obliger les Catalans à se séparer de certains de leurs cadres.

Le coronavirus a clairement changé la face du monde du football, provoquant une énorme crise financière. Et tous les clubs connaissent de terribles répercussions, même les plus gros. Le FC Barcelone fait d’ailleurs partie des plus touchés. Déjà cet été, le club catalan a dû totalement revoir ses plans pour le recrutement, étant ensuite dans l’incapacité de boucler certaines opérations, comme avec Memphis Depay et Eric Garcia, faute d’argent. Alors qu’il faudra du temps pour que cela revienne à la normal, il va falloir tout de même sortir la tête de l’eau. Et pour cela, le Barça devra vendre et ces départs pourraient ne pas concerner uniquement des joueurs indésirables.

Frenkie De Jong sacrifié ?