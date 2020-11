Foot - Barcelone

Barcelone : Frenkie De Jong fait passer un message fort à Koeman !

Publié le 11 novembre 2020 à 0h00 par T.M.

Lors des dernières sorties du FC Barcelone, Frenkie De Jong a dépanné en défense centrale. Interrogé sur son positionnement, le Néerlandais a interpellé Ronald Koeman.

Ciblant Eric Garcia lors du dernier mercato, le FC Barcelone n’a finalement pas réussi à trouver de terrain d’entente avec Manchester City. Alors que l’Espagnol pourrait débarquer en janvier, Ronald Koeman doit faire avec ce qu’il a entre les mains pour le moment. Et face aux différentes absences, pour cause de blessure ou de suspension, cela oblige le Néerlandais à trouver d’autres solutions. C’est ainsi que lors des derniers matchs du Barça, Frenkie De Jong, pourtant milieu de terrain, a été aligné en charnière centrale. De Jong est-il prêt à continuer à ce poste ? La question lui a été posée ce mardi en conférence de presse.

« Si je dois le faire... »