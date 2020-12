Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 9 décembre 2020 à 21h00 par A.M. mis à jour le 9 décembre 2020 à 21h03

Après la large victoire du PSG contre l'Istanbul Basaksehir (5-1), Neymar s'est arrêté au micro de RMC Sport afin d'afficher son souhait de rester au sein du club de la capitale.

Au cœur de toutes les spéculations pour son avenir, Neymar a tenu à mettre les choses au clair. Et pour cause, ces derniers jours le Brésilien a été évoqué comme une priorité par certains candidats à l'élection présidentielle du FC Barcelone qui font de son retour une priorité. Toutefois, les négociations pour une prolongation de son contrat au PSG sont également engagées puisque son bail prend fin en juin 2022. Et visiblement, la priorité de Neymar semble bien de rester à Paris.

«L'idée de partir ne me passe pas par la tête»