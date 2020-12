Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le dossier Dybala !

Publié le 9 décembre 2020 à 20h45 par A.C.

En difficulté à la Juventus, Paulo Dybala pourrait rebondir du côté du Paris Saint-Germain.

Il est l’un des chouchous des supporters de la Juventus. Pourtant, cette saison Paulo Dybala déçoit. Capitaine à plusieurs reprises de La Vieille Dame , l’Argentin n’arrive pas à se faire une place dans le dispositif d’Andrea Pirlo et, alors qu’on parlait d’un prolongation cet été, de plus en plus de médias en Italie évoquent un possible départ. Mais pour aller où ? Leonardo souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain et un échange avec Mauro Icardi aurait même été évoqué avec la Juve. Entretemps, ce mardi, les médias anglais parlent d’un possible échange avec Paul Pogba, qui pourrait quitter Manchester United cet hiver.

La Juve aurait informé Pirlo du départ prochain de Dybala

A Turin, on semble avoir pris une décision forte, pour Paulo Dybala. Après avoir interrompu les négociations pour une prolongation de contrat, la Juventus souhaiterait désormais vendre son numéro 10. C’est en tout cas ce qu’affirme ce mercredi Tancredi Palmieri, sur TMW. D’après les informations du journaliste italien, les dirigeants bianconeri auraient informé Andrea Pirlo d’un futur départ de Dybala. Cela pourrait survenir cet hiver, comme lors du prochain mercato estival.