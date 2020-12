Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur le retour de Neymar au Barça !

Publié le 9 décembre 2020 à 14h15 par T.M.

A Barcelone, l’élection d’un nouveau président a relancé le feuilleton Neymar. Et visiblement, le joueur du PSG serait bel et bien en discussion pour faire son retour chez les Blaugrana.

Entre le FC Barcelone et Neymar, l’histoire pourrait ne pas encore être terminée. Alors que Leonardo négocie actuellement prolonger le Brésilien au PSG, l’élection d’un nouveau président chez les Blaugrana pourrait tout relancer. En effet, en janvier prochain, le successeur de Josep Maria Bartomeu sera connu et durant la campagne, le cas Neymar est devenu l’un de gros sujets. Faut-il faire revenir l’ami de Lionel Messi ? Les avis divergent. Alors que certains sont clairement opposés, d’autres ont déjà ouvert la porte à l’ancien du FC Barcelone. Il se pourrait même que cela discute déjà de cela en coulisse si l’on en croit les propos de Jordi Farré, candidat à la président du club catalan.

Ça discute pour Neymar !