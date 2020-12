Foot - PSG

PSG - Polémique : LeBron James, Anthony Davis… Thiago Silva monte au créneau pour Neymar !

Publié le 8 décembre 2020 à 18h15 par T.M.

Pour certains, Neymar ne fait partie de l’équipe type de l’année 2020. De quoi faire réagir son ancien coéquipier au PSG, Thiago Silva, qui n’a pas hésité à monter au créneau.

Alors que la fin de l’année approche, l’heure est au bilan et à la composition de l’équipe type de 2020. Et au moment d’établir un 11 type, les avis divergent souvent. Dernièrement, l'IFFHS (Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football) a publié sa sélection, regroupant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne et Robert Lewandowski sur le front de l’attaque. Malgré ses grosses prestations avec le PSG, notamment en Ligue des Champions, Neymar était donc absent. Un choix clairement incompris par Thiago Silva.

Une absence qui fait débat